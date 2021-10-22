Киргизия приобрела у Турции боевые беспилотники Bayraktar
Бишкек, 22 октября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Киргизские власти приобрели у Турции несколько ударных беспилотных летательных аппаратов «Bayraktar». Об этом заявил председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев, пишет турецкое издание «Haberler».
По словам руководителя киргизских спецслужб, боевые дроны будут доставлены в республику уже в ближайшее время. Сколько именно турецких беспилотников, по какой цене, и на каких условиях получит Киргизия, Ташиев озвучивать не стал.
«Турция поставляет свои БПЛА только в пять стран мира, одной из них станет наша страна», — отметил он и добавил, что сейчас турецкая сторона занимается подготовкой операторов, которые будут ими управлять. Также глава ГКНБ озвучил сумму, которую власти Киргизии потратили на покупку в Дубае 40 бронированных пикапов «Toyota» — на эти цели из бюджета было выделено 300 млн сомов (251 млн рублей). Помимо этого председатель комитета нацбезопасности сообщил, что киргизские силовики закупили российские многофункциональные беспилотные комплексы «Орлан-10».