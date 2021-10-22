Рига, 22 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. С наступлением периода карантина (локдауна) 21 октября нынешнего года в Латвии на полицию возложены особые обязанности по обеспечению общественного порядка. Об этом сообщил местный портал Diena.

Dickelbers Полиция Латвии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Как следствие, заметно увеличено и количество полицейских, участвующих в патрулях во время действия «комендантского часа» (с восьми вечера до пяти утра). В Риге несколько сотен полицейских каждый день до 15 ноября будут контролировать, как соблюдаются введенные правительством строгие ограничения.

Начальник Госполиции Арманд Рукс сообщил, что во всех регионах к контролю также привлечены муниципальная полиция и народное ополчение. Для того, чтобы стражи порядка чувствовали себя более защищенными, с их формы удалены нашивки с указанием фамилий.

Отмечается, что это решение продиктовано тем, что в адрес стражей порядка со стороны противников вакцинации и нарушителей режима ограничений звучат угрозы физической расправы, угрозы звучат и через социальные сети с публикацией их личных данных.

Поэтому вместо нашивок с фамилиями полицейские Латвии на время карантина будут использовать нашивки со служебными номерами.