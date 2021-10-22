Брюссель, , 16:58 — REGNUM Россия не должна испытывать каких-то опасений по поводу вступления Украины в НАТО, заявил 22 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, НАТО — это оборонительный союз.

«НАТО — оборонительный союз. Ни в коем случае Россия не должна бояться», — заявил Столтенберг.

Кроме того, генсек альянса рассказал, что процесс расширения НАТО всегда способствовал укреплению мира и стабильности в Европе.

При этом он заявил, что Москва не имеет права накладывать «вето» «на решение суверенного государства вступить в НАТО».

«Независимые страны должны иметь право выбирать свой собственный путь. Поэтому только Украина может решить, хотеть ли ей в НАТО, и только 30 стран НАТО могут решать, когда она будет готова и будет удовлетворять стандартам НАТО», — сказал Столтенберг.

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