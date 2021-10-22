Сеул, 22 октября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Мобильная игра PUBG: New State получила дату релиза. Об этом 22 октября сообщает портал wccftech.

Скриншот с YouTube PUBG

Игра выйдет на устройствах под управлением iOS и Android уже 11 ноября 2021 года. В этот день проект будет доступен для более 28 стран.

PUBG: New State — это многопользовательская игра в жанре «королевская битва». От оригинальной PUBG она отличается в первую очередь сеттингом — события проекта будут разворачиваться в будущем.