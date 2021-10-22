Москва, 22 октября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Татьяна Миловидова, экс-солистка группы «Банд'Эрос», стала жертвой мошенников. Об этом 22 октября пишет издание «Комсомольская правда».

Скриншот с YouTube Группа «Банд'Эрос»

По словам Миловидовой, два года назад с ней связалась некая женщина и предложила заключить договор, по которому артистка отдаст 6,5 млн рублей третьим лицам, а позже получит сумму вместе с процентами. Всего Миловидовой должны были вернуть 8,5 млн рублей, однако по истечении обговоренного срока женщина стала игнорировать певицу.

Добавим, что Татьяна Миловидова обратилась в полицию. По факту мошенничества уже возбудили уголовное дело.