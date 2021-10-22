София, 22 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Аналитики Болгарского народного банка понизили прогноз роста валового внутреннего продукта республики до конца 2021 года. Об этом 22 октября сообщило Радио Болгария.

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Согласно официальной информации, макроэкономические показатели основных индексов упадут на 0,2 пункта и составят всего 3,9%.

«Причиной этого являются сразу несколько факторов, включая отсутствие полномасштабного финансирования инфраструктурных проектов, а также относительно слабое освоение уже выделенных средств ЕС», — говорится в документе банка.

В то же время биржевые эксперты ожидают, что в новом 2022 году рост ВВП Болгарии составит 4,7%.

Напомним, ранее Европейская статистическая организация «Евростат» внесла Болгарию в тройку самых бедных стран ЕС. По последним данным, на грани нищеты в республике проживают до 33,6% граждан.