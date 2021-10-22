Рустави, Грузия, 22 октября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Генеральная инспекция министерства юстиции Грузии может начать расследование в связи с появлением Михаила Саакашвили в окне своей тюремной камеры, сообщил 22 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Facebook.com/SaakashviliMikheil Михаил Саакашвили в тюрьме

Если генеральная инспекция выявит, что бывшим президентом были нарушены тюремные правила, то Саакашвили может быть лишён телевизора и права встречаться с посетителями.

Адвокат Саакашвили Бека Басилая подверг намерения грузинских властей резкой критике. По словам Басилая, вместо того, чтобы серьёзно готовиться к проведению досудебных и судебных процессов, власти выясняют, когда Саакашвили принял душ и почему во время принятия душа он стоял у окна.

Напомним, что 1 октября, нелегально въехавший на территорию Грузии Михаил Саакашвили был арестован и помещён в тюрьму города Рустави.