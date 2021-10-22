Нью-Йорк, США, 22 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Нью-йоркская экспериментальная рок-группа Animal Collective вернулась в социальные сети с новостями о своем грядущем студийном альбоме «Time Skiffs», который станет первым новым материал коллектива за последние пять лет. В сети также появился первый сингл пластинки — «Prester John».

Музыка

«Prester John», помимо того, что является первым синглом группы за пять лет, также объединяет в себе две разные песни — одну, написанную Дэвидом Портнером, и другую за авторством Panda Bear (Ноа Леннокс).

«Time Skiffs» станет продолжением пластинки 2016 года «Painting With». По словам группы, процесс записи альбома проходил во время первого карантина в 2020 году.