Вашингтон, 22 октября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Сохранить хорошие отношения и с Пекином, и с Тайванем намерены США, заявил американский министр обороны Ллойд Остин после переговоров с коллегами по НАТО в Брюсселе 22 октября, сообщает сайт Пентагона.

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Отметив, что Вашингтон намерен «по-прежнему» следовать своей политике «одного Китая», Остин сказал, что США намерены сохранять свои отношения с Тайванем — оказывать этому региону помощь, предоставляя ресурсы, чтобы тот «мог себя защитить».

Он добавил, что Вашингтон не заинтересован в военном обострении вокруг Тайваня.