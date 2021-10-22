В Калуге расследуют уголовное дело по факту смерти тележурналиста
Калуга, 22 октября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. В Калужской области следственными органами возбуждено уголовное дело по факту смерти сотрудника телекомпании «Ника» Константина Кисова по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом 22 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.
По одной из версий, смерть Кисова могла наступить вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими сотрудниками. По уголовному делу проводятся следственные действия и экспертизы. По результатам расследования будет дана юридическая оценка действиям сотрудников учреждений здравоохранения. При принятии процессуальных решений по делу сотрудники СК России будут руководствоваться собранными доказательствами и заключениями экспертов в области медицины.
По информации ряда калужских СМИ сотрудник телекомпании Константин Кисов умер 18 сентября 2021 года на 60-м году жизни. Вечером того дня журналисту стало плохо, его брат вызвал бригаду скорой медпомощи, однако медики приехали к пациенту лишь спустя несколько часов. Кисов скончался, не дождавшись врачебной помощи. Инцидент с гибелью известного в регионе тележурналиста получил резонанс в социальных сетях и СМИ. По данному факту губернатор области Владислав Шапша публично пообещал провести специальную проверку.