Москва, , 16:47 — REGNUM Вакантные мандаты депутатов от «Единой России» получат экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и Юрий Петров. такое решение принято на заседании генсовета партии.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Карпов получит мандат Ольги Баталиной, которая отказалась от него в связи с назначением первым заместителем министра труда.

Юрий Петров получит мандат Александра Авдеева, который указом президента был назначен врио губернатора Владимирской области.

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