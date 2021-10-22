Москва, 22 октября 2021, 16:47 — REGNUM Вакантные мандаты депутатов от «Единой России» получат экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и Юрий Петров. такое решение принято на заседании генсовета партии.
Карпов получит мандат Ольги Баталиной, которая отказалась от него в связи с назначением первым заместителем министра труда.
Юрий Петров получит мандат Александра Авдеева, который указом президента был назначен врио губернатора Владимирской области.
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