Киев, , 16:46 — REGNUM Украина, Грузия и Молдавия будут включены в состав Евросоюза в ходе следующей волны расширения ЕС, заявил 22 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам своих переговоров со своим молдавским коллегой Николаем Попеску.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Страны Ассоциированного трио будут в следующей волне расширения Европейского союза», — цитирует пресс-служба слова Кулебы.

По его словам, Украина и Молдавия «очень близки друг к другу».

«Нас объединяет общая реальность и общие амбиции на будущее. Благодаря особому диалогу, который сложился между президентом Владимиром Зеленским и президентом Майей Санду, мы уже смогли достичь за короткий промежуток времени большого прогресса в двусторонних отношениях», — рассказал Кулеба.

При этом он уточнил, что «прогресс» выражается в создании «Ассоциированного трио совместно с дружественной Грузией», продления соглашений о торговле, а также взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Напомним, в данный момент в Киеве проходит форум «Ассоциированного трио», на котором украинские, грузинские и молдавские чиновники делятся мечтами о евроинтеграции.

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