Киев, 22 октября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Украина, Грузия и Молдавия будут включены в состав Евросоюза в ходе следующей волны расширения ЕС, заявил 22 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам своих переговоров со своим молдавским коллегой Николаем Попеску.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Страны Ассоциированного трио будут в следующей волне расширения Европейского союза», — цитирует пресс-служба слова Кулебы.

По его словам, Украина и Молдавия «очень близки друг к другу».

«Нас объединяет общая реальность и общие амбиции на будущее. Благодаря особому диалогу, который сложился между президентом Владимиром Зеленским и президентом Майей Санду, мы уже смогли достичь за короткий промежуток времени большого прогресса в двусторонних отношениях», — рассказал Кулеба.

При этом он уточнил, что «прогресс» выражается в создании «Ассоциированного трио совместно с дружественной Грузией», продления соглашений о торговле, а также взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Напомним, в данный момент в Киеве проходит форум «Ассоциированного трио», на котором украинские, грузинские и молдавские чиновники делятся мечтами о евроинтеграции.