Рязань, 22 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В ликвидации последствий пожара в цехе хранения пороха в Рязанской области участвовала техника из Владимирской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

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Вместе с группировкой Рязанской области на объект также выдвинулись аэромобильные группировки отряда «Центроспас» МЧС России и Тульского спасательного центра. Из аэропорта Семязино города Владимира вылетел борт МЧС России Ми-8. Он направился на место ЧС для эвакуации пострадавших.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области 22 октября в цеху на заводе по производству пороха ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» произошёл пожар. Площадь пожара составила 160 квадратных метров. В результате ЧП семь человек погибли и 15 пострадали. 25 октября объявлено в Рязанской области днём траура.