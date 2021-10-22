Москва, 22 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Противоэпидемические ограничения могут оказать негативное воздействие в первую очередь на сторону предложения. Об этом 22 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Мы скорее видим влияние антикоронавирусных ограничений как проинфляционное, больше влияющее на сторону предложения, чем на сторону спроса», — заявила Набиуллина.

«Конечно, многое будет зависеть от того, какие конкретно, на какие конкретно сроки регионы будут устанавливать эти ограничения. И мы будем анализировать эту ситуацию, исходя из этого, учитывать и развитие эпидемической ситуации, и ограничения, которые налагаются при принятии нами решений», — указала она.