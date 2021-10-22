Краснодар, 22 октября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Обыск в служебном кабинете заместителя мэра Краснодара Артёма Доронина провели силовики 22 октября. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

RobillardMichel Обыск

«Вице-мэр доставлен к следователю для дачи пояснений, он вышел из здания мэрии в сопровождении сотрудника в штатской одежде и уехал на своей машине», — сообщило издание.

Официальной информации о действиях правоохранительных органах в мэрии пока не поступало.

Между тем, накануне ряд краснодарских СМИ сообщили о том, что Артём Доронин обратился в Ленинский суд Краснодара с иском о защите чести и достоинства к одному из изданий с требованием опровержения информации о связи своей семьи с проектом сборки троллейбусов на базе МУП «КТТУ».

Артём Доронин занимает пост вице-мэра Краснодара с 2018 года, он курирует вопросы транспорта и дорожного хозяйства.