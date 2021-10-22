Москва, 22 октября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Банк России может продолжить ужесточение денежно-кредитной политики. Об этом 22 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Мы не исключаем и дальше стандартных шагов. Сто процентов обсуждалось не только на этом заседании. Но ту вилку, которую мы дали до конца года, допускает и такой вариант», — заявила Набиуллина.

Напомним, 22 октября ЦБ повысил ставку сразу на 75 базисных пунктов. Таким образом, ключевая ставка составила 7,5%.