Минск, 22 октября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. «Почему не рассматривается вопрос возложения функций по защите персональных данных на один из существующих в стране органов?», — озадачил 22 октября Александр Лукашенко членов правительства Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Он напомнил о принятом в мае законе, который направлен на обеспечение и защиту прав граждан при обработке их персональных данных. Обращаясь к членам правительства, Лукашенко сказал: «Как считают правительство и Оперативно-аналитический центр, для практической реализации Закона и надлежащего контроля в указанной сфере необходимо создать отдельную структуру».

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко «потребовал доложить о результатах всесторонней проработки этого вопроса: какие варианты изучались и что предлагается предпринять в этом направлении, в том числе с учетом международной практики», подчеркнув: «И самое главное — наши возможности».

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