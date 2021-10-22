Нью-Мексико, США, 22 октября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. В Сети появились снимки актёра Алека Болдуина в момент, когда он узнал о смерти оператора-постановщика Галины Хатчинс. Пользователи Twitter 22 октября активно обсуждают произошедшую трагедию.

Gage Skidmore Алек Болдуин

Большинство комментаторов считают, что Алек Болдуин стал жертвой ситуации и винят его команду, ответственную за реквизит. Другие же полагают, что в данной истории виноватых нет вовсе. Многие выразили сочувствие актёру.

«Какой ужас. И женщин жалко и Алека. Как жить с такой тяжёлой ношей, даже если ты виноват косвенно. Соболезную всем», — прокомментировал пользователь Antuanette.

«В этой трагической ситуации жертвы все ее участники», — пишет Olga ZORG.

«Вот кто-то жёстко накосячил с реквизитом», — считает пользователь Сrazy Мoose.

«Почему они не используют муляжи пистолетов в съемках ведь было столько трагических случаев уже?» — негодует пользователь Odessa (aka Oddy) Quinn.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время съёмок фильма «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который был заряжен холостыми пулями. По неизвестной причине пули разлетелись в стороны и ранили двух человек, в результате чего скончалась оператор-постановщик Галина Хатчинс.