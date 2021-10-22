Москва, , 18:04 — REGNUM Сергея Середенко не поддержали ни европейские, ни российские правозащитные структуры. Об этом ИА REGNUM 22 октября заявил политолог, директор Правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков.

Выступление Сергея Середенко на I Открытой конференции Русской школы Эстонии Venekool.eu

«Когда мы узнали про арест Сергея Середенко, то обратились в правозащитные структуры ООН и Совета Европы. К сожалению, реакции не последовало», — заявил политолог.

«Даже когда мы обратились к заместителю председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петру Толстому, то и это не дало результата» — отметил Русаков.

«Мы получили поддержку только от Федералистского союза европейских национальных меньшинств, который проголосовал за подготовленную НКО «Русская школа Эстонии» резолюцию, в том числе и по вопросу Середенко» — заключил эксперт.