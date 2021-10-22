Москва, 22 октября 2021, 18:04 — REGNUM Сергея Середенко не поддержали ни европейские, ни российские правозащитные структуры. Об этом ИА REGNUM 22 октября заявил политолог, директор Правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков.
«Когда мы узнали про арест Сергея Середенко, то обратились в правозащитные структуры ООН и Совета Европы. К сожалению, реакции не последовало», — заявил политолог.
«Даже когда мы обратились к заместителю председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петру Толстому, то и это не дало результата» — отметил Русаков.
«Мы получили поддержку только от Федералистского союза европейских национальных меньшинств, который проголосовал за подготовленную НКО «Русская школа Эстонии» резолюцию, в том числе и по вопросу Середенко» — заключил эксперт.