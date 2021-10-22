Вашингтон, , 16:53 — REGNUM В США 22 октября присяжные начнуть совещание по делу Льва Парнаса, который обвиняется в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний путем сокрытия источников пожертвований, сообщает Reuters. В четверг, 21 октября, прокуроры и адвокаты защиты изложили заключительные аргументы в федеральном суде Манхэттена.

Рудольф Джулиани Gage Skidmore

Отметим, что присяжные заслушали показания касательно предполагаемой попытки Парнаса, Игоря Фрумана и их делового партнера Андрея Кукушкина передать $1 млн, полученных от гражданина России, для финансирования выборной кампании в США.

Ранее The New York Times сообщило, что американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас незадолго до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского заявил представителю нового руководства страны, что оно должно объявить о начале расследования в отношении политического соперника президента США Дональда Трампа, бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына.

В противном случае администрация главы Белого дома заморозит военную помощь Украине, а вице-президент Майк Пенсне будет присутствовать на приведении к присяге нового президента.