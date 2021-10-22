Минск, 22 октября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Александр Лукашенко возмущён реакцией на своё заявление о влиянии COVID-19 на течение онкологических заболеваний. Об этом он заявил 22 октября на совещании с руководством совета министров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко-хамелеон

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«Но что произошло с онкологией: уже третий год у нас пандемия, два года точно, — пошло резкое падение случаев онкологических заболеваний и резкое падение смертей от онкологических заболеваний. Ученые это заметили», — сообщил он. Лукашенко отметил, что «второй год происходит это снижение, ученые начали делать вывод, что ковид повлиял и на течение онкологических заболеваний».

«Говорю, лучше будем лечить ковид, чем онкологию. Дай бог, чтобы это так было», — сказал Лукашенко.

«Боже мой, от Белоруссии до Америки — кто только ноги не вытирает об это заявление президента. Но я же не говорю, что ковид лечит онкологию. Вот такие факты. И дай бог, чтобы это было, — так было сказано. И каждый цепляется… Ладно там американцы, европейцы, но в России ну столько умных появилось: «Ах, президент не специалист, он говорит, что ковид лечит онкологию». Но я же так не говорю», — возмутился Лукашенко.

«Это говорит о том, что на любой чих реагируют вокруг. То есть Белоруссия — «костка» в горле. И в этой ситуации нам предстоит не просто выжить. Нам надо изловчиться, вывернуться, выстоять и сохранить свое государство», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.