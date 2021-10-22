Брюссель, , 16:35 — REGNUM По итогам первого дня саммита ЕС главы государств и правительств союза приняли постановление, в котором призвали официальный Минск освободить всех лишённых свободы по политическим мотивам. Следующим решением по Белоруссии, как ожидается, станет принятие пятого пакета санкций в отношении белорусских чиновников, субъектов хозяйствования, силовиков, пропагандистов и других лиц, причастных к политическим репрессиям.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Европейский совет вновь призывает власти Белоруссии вернуть свободу всем политическим заключённым», — сказано в постановлении руководителей Евросоюза.

Они также отметили в своём постановлении «стратегическую важность» реализации программы ЕС для постсоветских республик «Восточное партнёрство». Белоруссия приостановила своё о в этой программе.

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Представительство ЕС в Белоруссии напомнило: «За последние 17 месяцев власти Белоруссии несправедливо арестовали десятки тысяч человек. В списке политических заключённых уже более чем 800 имён. История каждого заключенного — красноречивое свидетельство кризисной ситуации с правами человека в Беларуси. Все несправедливо лишённые свободы, все, кого преследуют за осуществление своих прав, должны быть безотлагательно и безусловно освобождены».