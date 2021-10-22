Москва, 22 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Ключевая ставка будет находиться на повышенном уровне дольше, чем предполагалось ранее. Об этом 22 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Выросла вероятность того, что уровень ключевой ставки будет выше, время удержания ставки на повышенном уровне — дольше, чем мы закладывали в прошлом прогнозе», — заявила Набиуллина.

По базовому прогнозу, в 2022 году ставка в среднем составит 7,3−8,3% годовых, а в 2023 году — 5,5−6,5%, то есть ключевая «ставка вернётся в свой долгосрочный нейтральный диапазон не ранее 2023 года», подчеркнула она.