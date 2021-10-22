Тбилиси, 22 октября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что отдельные депутаты Европарламента пытаются «политизировать правосудие» в Грузии, и обвинил их в лоббировании интересов оппозиции, сообщает 22 октября грузинский телеканал «Формула».

Frank Miller Грузинский флаг

"Со стороны тех же лоббистов, их имена и фамилии не меняются, все эти девять лет в Грузии предпринимались попытки политизировать правосудие. В некоторых случаях эти попытки, к сожалению, были успешными и способствовали поляризации в нашей стране. Вы помните дело Руруа, Мелия, Угулава, Окруашвили? Это были вопиющие попытки политизировать правосудие. Такие усилия не могут быть успешными в Грузии. Мы никому не позволим, в том числе конкретным депутатам Европарламента, которые на самом деле являются лоббистами «Единого национального движения», политизировать правосудие в Грузии. Саакашвили будет сидеть в тюрьме не менее шести лет, что бы ни говорили его лоббисты», — сказал Кобахидзе.

Напомним, что 14 октября грузинские СМИ опубликовали письмо, подписанное некоторыми депутатами Европарламента, с требованием освободить из тюрьмы бывшего президента Михаила Саакашвили.