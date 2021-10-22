Москва, 22 октября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановый многочасовой полёт над нейтральными районами Чукотского, Берингова и Охотского морей, сообщает 22 октября пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-95МС

Полёт проходил в сопровождении истребителей Су-35С из состава объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей», — сообщают российские военные.

Полёт стратегических ракетоносцев продолжался свыше девяти часов.

Минобороны России напоминает, что экипажи дальней авиации ВКС регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного, Балтийского и ряда северных морей, а также над акваторией Тихого океана.