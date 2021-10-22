Москва, 22 октября, 2021, 20:18 — ИА Регнум. Российские СМИ сами поспособствовали заговору молчания вокруг арестованного в Эстонии правозащитника Сергея Середенко. Об этом ИА REGNUM 22 октября заявил политолог, директор Правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков.

ИА REGNUM Эстония

«К сожалению, Середенко игнорировали и фактически способствовали заговору молчания вокруг него не только мейнстримные СМИ Эстонии, но и российские СМИ для «соотечественников» — заявил политолог.

«Так, например, Сергей — профессиональный журналист с огромным опытом, не был принят на работу в «Спутник Эстония» — пояснил Русаков.

«Причина отказа была совершенно нелепой — слишком старый. При этом на работу был принят Владимир Барсегян, который старше Середенко на 10 лет». — отметил политолог.

«Поэтому Сергей был вынужден последнее время работать дворником в школе, причём и эту работу он нашёл с большим трудом» — заключил эксперт.