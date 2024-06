Токио, 22 октября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Японская студия Grasshopper Manufacture стала частью компании NetEase Games. Об этом 22 октября пишет портал ComicBook.

Иван Шилов ИА REGNUM Геймеры

NetEase отметила, что это партнёрство гарантирует полное сохранение творческой свободы разработчиков. Компания постарается обеспечить Grasshopper Manufacture большее финансирование, чтобы студия смогла сосредоточиться на создании новых игр.

Добавим, что основателем Grasshopper Manufacture является известный японский разработчик Гоити Суда. Под его руководством студия выпустила игры No More Heroes, Killer7, Killer is Dead и др.