Сеул, 22 октября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Звезды корейской поп-сцены Monsta X в своих социальных сетях сообщили, что они готовятся к выпуску англоязычного альбома под названием «The Dreaming» в декабре.

Музыка

Ранее группа выходила с объявлением своим фанатам, что они «собираются вернуться с новым материалом в конце ноября». «The Dreaming» станет вторым англоязычным альбомом в дискографии корейской группы после прошлогодней пластинки «All About Luv».

https://twitter.com/OfficialMonstaX/status/1450854352223014912

В «The Dreaming» войдет 10 новых песен коллектива, включая их сентябрьский сингл «One Day». Отметим, что в июне Monsta X выпустили мини-альбом «One Of a Kind».