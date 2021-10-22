Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Ураганный ветер, который бушует на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области из-за циклона «Игнац», снёс дорожный знак на проспекте Стачек на проходившую мимо женщину. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Pixabay.com Скорая помощь

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«В результате падения дорожного знака на проспекте Стачек пострадала 32-летняя женщина», — уточнили в управлении МЧС.

Напомним, начиная с ночи 22 октября Санкт-Петербург находится во власти непогоды. В городе дует сильный ветер, в некоторых районах его порывы достигали 28 м/c, местами прошел сильный дождь. По данным ведомства на 16:00 мск, пожарно-спасательные подразделения Петербурга совершили уже около 60 выездов для устранения последствий непогоды.

В акватории Финского залива ветер разогнался до ураганной отметки в 33 м/с, в Петербурге и Ленобласти поднялся уровень воды. Из-за чего не только проезжие части дорог были затоплены, но и придомовые территории. Так в поселке Солнечное Курортного района Петербурга в результате подъема уровня воды в реке Сестра произошло подтопление двух придомовых парковок.

«В зоне подтопления находились 35 автомобилей. Большинство из них были эвакуированы в безопасную зону. На месте продолжают работу спасатели и специалисты на эвакуаторах», — подытожили в пресс-службе ГУ МЧС.