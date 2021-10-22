Владимир, 22 октября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Во Владимирской области 22 октября ожидается усиление юго-западного ветра до 15−20 метров в секунду. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Галина Жолонковская Ветер

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

Из-за сильного ветра возрастают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, а также нарушениями в системе ЖКХ, обрушением широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.

Жителе региона спасатели призвали не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и опасным и конструкциями.