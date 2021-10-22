Москва, 22 октября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Новые ограничительные меры, введённые в России из-за ситуации с COVID-19, не должны оказать серьёзного влияния на экономику страны. Об этом заявила на пресс-конференции 22 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Те ограничения, которые сейчас объявлены, на наш взгляд, будут иметь ограниченное, не очень большое влияние», — сказала она.

Набиуллина отметила, что на фоне проводимой денежно-кредитной политики регулятор пока не видит предпосылок к тому, что в результате ограничений экономика будет расти ниже потенциала.

«Да, это скажется на определённом наборе отраслей, прежде всего, на секторе услуг, где и так не по всем секторам у нас было восстановление до доковидного тренда. Просто это восстановление будет более медленным», — сказала глава Банка России.

Вместе с тем она отметила, что многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом и того, какие меры будут приниматься правительством.