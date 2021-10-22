Рига, 22 октября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Центр государственного языка Латвии выступает против против инициативы по переводу информации о ковид-эпидемии на русcкий язык. Об этом сообщил местный портал Diena со ссылкой на директора центра Мариса Балтиньша.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Балтиньш заявил, что категорически против рассылки личных приглашений на двух языках, поскольку это противоречит Закону о государственном языке. Вместо рассылки приглашений директор учреждения рекомендует обойтись плакатами и буклетами, которые могут быть на разных языках, разместив их в общественном транспорте и подъездах домов.

Позиция Центра латвийского языка вступает в противоречие с мнением врачей и экспертов по здоровью. Так, эксперт по общественному здоровью, профессор Рижского университета им. Страдиньша Гирт Бригис считает, что именно личное приглашение, в котором упомянуты имя и фамилия человека, — более действенный и эффективный инструмент, чем безличная агитация. Об этом свидетельствует и многолетняя практика Национальной службы здравоохранения, которая рассылает личные приглашения женщинам на скрининг.

Эксперты подчеркивают, что с точки зрения общественного здоровья важно, чтобы привилось как можно больше людей, особенно пожилых. Поэтому личное обращение к ним не только на государственном, но и на русском языке полностью оправдано.

Тем более, что, по данным медиков Латвии, четверо из пяти нынешних госпитализированных с коронавирусом COVID-19 являются русскоязычными жителями страны.