Москва, , 17:57 — REGNUM Никто в Эстонии не переживает об арестованном правозащитнике Сергее Середенко, т.к. просто не подозревает о его существовании. Об этом ИА REGNUM 22 октября заявил политолог, директор Правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков.

Сергей Середенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Общество в Эстонии не подозревает о существовании Сергея Середенко, кроме достаточно узкого круга общественно активных лиц», — заявил политолог.

«Против Сергея последние лет десять использовалась «спираль молчания,» — пояснил Русаков.

«Его не пускали в местные СМИ, его экспертные оценки замалчивались, он сам как эксперт и правозащитник игнорировался» — заключил политолог.

Напомним, что в Эстонии русский правозащитник Сергей Середенко подвергся уголовному преследованию.