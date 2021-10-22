Вашингтон, , 16:54 — REGNUM Демократы в палате представителей США надеются в эти выходные соглосовать план расходов, содержащий социальные программы президента Джо Байдена, сообщает 22 октября Reuters со ссылкой на лидера большинства в палате Конгресса Стени Хойера.

Подписание законопроекта Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все мы хотим как можно скорее разобаться с этим. Мы хотели бы соглосовать план к концу … сегодняшнего дня, но не позднее конца выходных», — сказал конгрессмен в эфире CNBC.

Напомним, что накануне, 21 октября, Байден заявил, что после нескольких недель внутрипартийных споров среди демократов, они почти договорились о принятии законопроектов об инфраструктуре и социальных расходах, а также о пакете мер, навпарвленном на борьбу с изменением климата.

Ожидается, что на инфраструктуру выделят $1трлн, а на социальные расходы примерно $2трлн. Данные законопроекты составляют основу внутренней политики Байдена.