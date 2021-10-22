Демократы надеются соглосовать два главных для Байдена закона через два дня
Вашингтон, 22 октября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Демократы в палате представителей США надеются в эти выходные соглосовать план расходов, содержащий социальные программы президента Джо Байдена, сообщает 22 октября Reuters со ссылкой на лидера большинства в палате Конгресса Стени Хойера.
«Все мы хотим как можно скорее разобаться с этим. Мы хотели бы соглосовать план к концу … сегодняшнего дня, но не позднее конца выходных», — сказал конгрессмен в эфире CNBC.
Напомним, что накануне, 21 октября, Байден заявил, что после нескольких недель внутрипартийных споров среди демократов, они почти договорились о принятии законопроектов об инфраструктуре и социальных расходах, а также о пакете мер, навпарвленном на борьбу с изменением климата.
Ожидается, что на инфраструктуру выделят $1трлн, а на социальные расходы примерно $2трлн. Данные законопроекты составляют основу внутренней политики Байдена.