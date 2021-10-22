Брянск, 22 октября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Подозреваемый в покушении на убийство старшего участкового уполномоченного полиции в посёлке Белые Берега Фокинского района Брянска задержан 22 октября. Об этом СМИ сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Для поимки мужчины 1953 года рождения был введён план «Перехват». Подозреваемого задержали в лесополосе недалеко от села Фроловка. По данным телеграм-каналов, он шёл вдоль трассы, его заметил проезжающий мимо патруль. При задержании пенсионер не оказывал сопротивления.

Как сообщало ИА REGNUM, 67-летний мужчина 20 октября не менее трёх раз выстрелил в полицейского из незарегистрированного огнестрельного оружия. По некоторым данным, пенсионер действовал из мести — его супругу привлекали к административной ответственности за торговлю самогоном.