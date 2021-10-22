Фриско, США, 22 октября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Разработчики видеоигры Tiny Tina's Wonderlands рассказали о первых двух доступных классах персонажей. Об этом 22 октября сообщает портал ComicBook.

Скриншот с YouTube Tiny Tina's Wonderlands

Геймеры смогут поиграть за персонажей класса «Ножемант» и «Брр-зерк». Первый будет полагаться на скрытность и умение метать ножи, а второй — на грубую силу и магию льда.

Релиз Tiny Tina's Wonderlands должен состояться 25 марта 2022 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.