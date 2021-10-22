Приштина, , 22:39 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 21 октября объявил о начале конкурса на прием новых 840 военнослужащих в Силы безопасности Косово, ныне проходящие трансформацию в Армию Косово.

Силы Безопасности Косово SUHEJLO

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик выступил с пресс-конференцией, в ходе которой пообещал, что процесс приема в армию будет прозрачным и честным — «будут выбраны лучшие из лучших».

На следующий день, 22 октября, принесли присягу бойцы, выигравшие предыдущий конкурс. Напомним, Мехай несколько дней находился в США, где поприсутствовал на выставке американской военной техники.

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