Приштина, Сербия, 22 октября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Министр обороны Косово Арменд Мехай 21 октября объявил о начале конкурса на прием новых 840 военнослужащих в Силы безопасности Косово, ныне проходящие трансформацию в Армию Косово.

SUHEJLO Силы Безопасности Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик выступил с пресс-конференцией, в ходе которой пообещал, что процесс приема в армию будет прозрачным и честным — «будут выбраны лучшие из лучших».

На следующий день, 22 октября, принесли присягу бойцы, выигравшие предыдущий конкурс. Напомним, Мехай несколько дней находился в США, где поприсутствовал на выставке американской военной техники.