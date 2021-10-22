Рим, , 16:27 — REGNUM Встреча премьер-министра Италии Марио Драги с американским президентом Джо Байденом состоится в Риме 29 октября, сообщает 22 октября ANSA.

Марио Драги World Economic Forum

Эта встреча пройдёт в преддверии саммита G20, запланированного на 30−31 октября. Кроме того, 29 октября Байден в Ватикане встретится с папой Римским Франциском.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Риме Байден планирует провести встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Затем, после саммита G20, он отправится в город Глазго (Шотландия) на саммит первого этапа 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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