Москва, 22 октября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Несмотря на рост ставок по депозитам, население не очень активно вкладывает деньги в банковские депозиты. Об этом 22 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«В сентябре-октябре продолжился рост ставок по депозитам. Условия привлечения средств на вклады всё ещё не настолько привлекательны, чтобы стимулировать население к активному использованию этой формы сбережений», — заявила Набиуллина.