Глава Адыгеи и министр энергетики обсудили энергетический потенциал региона
Майкоп, 22 октября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Вопросы развития энергетического потенциала Республики Адыгея обсудили глава региона Мурат Кумпилов и министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы РА. Участие во встречи принял сенатор Российской Федерации от Адыгеи Мурат Хапсироков.
Одной из главных тем встречи стала реализация текущей программы газификации Адыгеи до 2025 года, куда входит строительство газовых объектов в Тахтамукайском районе и подключение к газовой инфраструктуре индустриального парка Яблоновский.
Мурат Кумпилов сообщил, что поставленные задачи по нацпроектам и обеспечению опережающего развития региона требуют модернизации газовой инфраструктуры в Тахтамукайском районе, где перегружены четыре из пяти существующих газораспределительных подстанций. Объекты вместе с промышленным парком Яблоновский вошли в Индивидуальную программу социально-экономического развития региона и инвестиционную программу ООО «Газпром межрегионгаз». Также отмечалась важность содействия Минэнерго РФ по внесению газовых объектов республики в Схему территориального планирования РФ и по ускорению реконструкции ряда ГРС в Тахтамукайском районе.
Также Мурат Кумпилов сообщил, что в части поставленной задачи по социально догазификации в пообъектный план-график догазификации, составленный на основании предварительных заявок граждан, включено более 6,3 тыс. домовладений в 172 населённых пунктах. В настоящее время идет процесс заключения договоров с населением, действует горячая линия, по которой можно получить консультацию. Также информация размещена в СМИ и на информационных ресурсах АО «Газпром газораспределение Майкоп».
Ещё одна важная тема — консолидация электросетевых активов в регионе и возможности строительства новой сетевой инфраструктуры. Как отмечалось, для реализации первоочередных проектов необходима реконструкция девяти питающих центров республики, все они вошли в Индивидуальную программа социально-экономического развития республики. Ведется соответствующая работа с ПАО «Россети» в рамках инвестиционной программы компании.
В целях развития в Адыгее собственной генерации в 2020 году введены в эксплуатацию ветроэлектростанция мощностью 150 МВт и солнечная электростанция мощностью 4 МВт. В 2021 году в строй вступила еще одна солнечная электростанция установленной мощностью 4,5 МВт. Мурат Кумпилов подчеркнул, что ввод новых электростанций на территории республики позволит увеличить объем собственной генерации до 30% от объема потребления.
Министр энергетики РФ заверил, что все вопросы, вынесенные для обсуждения на встрече, будут тщательно проанализированы соответствующими подразделениями для принятия окончательных решений.