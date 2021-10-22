Майкоп, 22 октября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Вопросы развития энергетического потенциала Республики Адыгея обсудили глава региона Мурат Кумпилов и министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы РА. Участие во встречи принял сенатор Российской Федерации от Адыгеи Мурат Хапсироков.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи и министр энергетики обсудили энергетический потенциал региона

Одной из главных тем встречи стала реализация текущей программы газификации Адыгеи до 2025 года, куда входит строительство газовых объектов в Тахтамукайском районе и подключение к газовой инфраструктуре индустриального парка Яблоновский.

«Уровень газификации в Адыгее достигает 86% и потенциально может превысить 92%. В рамках программы социальной газификации имеется потенциал для догазификации порядка 16 тысяч домовладений, и мы видим, что эта работа в регионе уже началась», — сказал Николай Шульгинов.

Мурат Кумпилов сообщил, что поставленные задачи по нацпроектам и обеспечению опережающего развития региона требуют модернизации газовой инфраструктуры в Тахтамукайском районе, где перегружены четыре из пяти существующих газораспределительных подстанций. Объекты вместе с промышленным парком Яблоновский вошли в Индивидуальную программу социально-экономического развития региона и инвестиционную программу ООО «Газпром межрегионгаз». Также отмечалась важность содействия Минэнерго РФ по внесению газовых объектов республики в Схему территориального планирования РФ и по ускорению реконструкции ряда ГРС в Тахтамукайском районе.

Также Мурат Кумпилов сообщил, что в части поставленной задачи по социально догазификации в пообъектный план-график догазификации, составленный на основании предварительных заявок граждан, включено более 6,3 тыс. домовладений в 172 населённых пунктах. В настоящее время идет процесс заключения договоров с населением, действует горячая линия, по которой можно получить консультацию. Также информация размещена в СМИ и на информационных ресурсах АО «Газпром газораспределение Майкоп».

Ещё одна важная тема — консолидация электросетевых активов в регионе и возможности строительства новой сетевой инфраструктуры. Как отмечалось, для реализации первоочередных проектов необходима реконструкция девяти питающих центров республики, все они вошли в Индивидуальную программа социально-экономического развития республики. Ведется соответствующая работа с ПАО «Россети» в рамках инвестиционной программы компании.

В целях развития в Адыгее собственной генерации в 2020 году введены в эксплуатацию ветроэлектростанция мощностью 150 МВт и солнечная электростанция мощностью 4 МВт. В 2021 году в строй вступила еще одна солнечная электростанция установленной мощностью 4,5 МВт. Мурат Кумпилов подчеркнул, что ввод новых электростанций на территории республики позволит увеличить объем собственной генерации до 30% от объема потребления.

Министр энергетики РФ заверил, что все вопросы, вынесенные для обсуждения на встрече, будут тщательно проанализированы соответствующими подразделениями для принятия окончательных решений.