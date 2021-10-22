Москва, 22 октября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Гимн российской космонавтики, песня «Трава у дома» группы «Земляне», стала самой популярной советской композицией для исполнения в караоке. За неё проголосовало рекордное количество человек в опросе сообщества MDK во «ВКонтакте».

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Молодёжь проголосовала за «Траву у дома», оставив позади такие композиции, как «Белый снег» группы «Верасы», «Поворот» группы «Машина времени», «Все, что в жизни есть у меня группы «Самоцветы» и «Аттракцион» группы «Синяя птица». Результаты опроса уже прокомментировали основатели группы «Земляне»:

"Смысл нашего творчества в том и состоит, чтобы молодые люди знали и пели наши песни. Это дарит нам вдохновение и придает сил. Есть песни модные, а есть вечные. Вот вам и ответ», — отметил барабанщик группы Владимир Киселев.

Напомним, что группа «Земляне» воссоединится для выступления на ежегодной премии «Золотой граммофон». Концерт состоится 10 декабря 2021 года.