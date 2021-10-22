Лондон, , 16:20 — REGNUM Государствам блока НАТО необходимо понять опасность, исходящую от российских и китайских ракетных программ, заявил 22 октября министр обороны Британии Бен Уоллес на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я определенно считаю, что Запад должен очнуться и понять перспективы развития китайских и российских ракетных программ. Они мощные», — цитирует слова Уоллеса издание Financial Times.

По его словам, члены альянса должны точно узнать, какое ракетное оружие испытывают Россия и Китай, максимальную дальность и скорость новых ракет.

Британский министр обороны допустил, что российские и китайские военно-технические разработки могут обеспечить превосходство над системами вооружения НАТО, особенно в космической и кибернетической сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Financial Times сообщило, что Китай летом 2021 года минимум дважды испытывал гиперзвуковые ракеты. Позднее МИД Китая ответил, что эти испытания относились к космической программе страны.

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