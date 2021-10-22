Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Ленинградской области ураганный ветер повалил на дороги почти 400 деревьев. Об этом 22 октября ИА REGNUM сообщили в областном комитете по дорожному хозяйству (КДХ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поваленное ветром дерево

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По словам собеседника агентства, из-за шторма на региональные дороги уже упало 391 дерево.

«Больше всего поваленных деревьев в Рощино — 100 штук, и Сланцевском районе — 191 дерево», — заметили в КДХ.

По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, ветер в акватории Финского залива достиг ураганных значений, и неблагоприятная ветровая обстановка сохраняется в Ленинградской области.

«В Санкт-Петербурге скорость ветра достигает 16 м/с, в Кронштадте порывы ветра составила 24 м/с. Такая же скорость ветра, 24 м/с, отмечена в некоторых районах Ленинградской области. А в акватории Финского залива ветер разогнался до ураганной отметки в 33 м/с», — подчеркнул синоптик.

Вместе с тем продолжается и подъем уровня воды в заливе и устье Невы. Так, уровень воды у Кронштадтского футштока превышает ординар на 75 см.