Варшава, 22 октября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда 22 октября подписал поправки к правилам, касающимся незаконного пересечения польской границы. По новым правилам, иностранец, задержанный сразу после незаконного пересечения границы Польши, будет обязан покинуть территорию республики. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Кроме того, нарушителю будет запрещен въезд в Польшу и Шенгенскую зону на срок от 6 месяцев до 3 лет. Новые правила также позволяют Управлению по делам иностранцев игнорировать заявление о международной защите, если заявление было подано иностранцем, задержанным сразу после незаконного пересечения внешней границы ЕС.

Поправки, подписанные президентом, вступают в силу на следующий день после оглашения, то есть 23 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.