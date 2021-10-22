Село Корекозево, Калужская область, 22 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В одном из домов села Корекозево Перемышльского района 19 октября обнаружено тело 48-летнего местного жителя. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

В результате следственно-оперативных мероприятий выяснено, что 16 октября погибший находился в квартире 54-летнего знакомого. Между мужчинами произошел конфликт, и подозреваемый избил потерпевшего. Пострадавший ушел к себе домой, где спустя сутки скончался.

После проведения судебно-медицинского исследования установлено, что мужчина скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

В настоящее время подозреваемый в смертельном избиении задержан. По уголовному делу допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские, дактилоскопические, генетические экспертизы, проведена проверка показаний подозреваемого на месте преступления и другие следственные действия