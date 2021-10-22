Москва, 22 октября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Российская экономика вернулась на траекторию трендового роста. Об этом 22 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«За исключением нефтяной отрасли, где действуют ограничения ОПЕК+, экономика в целом вернулась на долгосрочный трендовый рост во II квартале. А в ряде секторов их превысила», — заявила Набиуллина.

«Замедление темпов роста в III квартале отражает то, что восстановительная фаза завершена», — указала она.