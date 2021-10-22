Москва, 22 октября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Ограничения на стороне предложения подстёгивают быстрый рост цен в России. Об этом 22 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Инфляция

«Быстро нарастить производство не всегда возможно. Скорость его подстройки к расширению спроса может наталкивать на ограничения по мощностям, на нехватку комплектующих и сырья, на узкие места в логистике, а для экономики в целом — и на ограниченную численность рабочей силы», — заявила Набиуллина.

«Для преодоления этих ограничений и расширения предложения может потребоваться длительное время. Пока этого не произойдёт, повышенный спрос не превратится в рост потребления. Он лишь выльется в повышение цен для тех потребителей, кто будет готов или просто вынужден платить по этим возросшим ценам. Или в недоступность подорожавших товаров для остальных», — указала она.

По её словам, именно такая ситуация сложилась сейчас, и «история с автомобилями — самый яркий пример» в этом отношении.